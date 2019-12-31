عبدالمنعم سعيد: أردوغان سبب فشل علاقات تركيا بالدول العربية



وقال "سعيد" خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إن تركيا تدخلت في سوريا "بغشومية"، كما تدخلت في البحر المتوسط بشكل سافر بسبب الغاز.



وأوضح أن "أردوغان" يعيش مرحلة من تناقضات مع دول الخليج ومصر ولن يحصل على أي شيء، وتدخل تركيا في ليبيا هدفه تحجيم الدور المصري من خلال اللعب بورقة الجماعات الإرهابية المسلحة.



وأشار المستشار الأكاديمي للمركز المصري للدراسات الإستراتيجية، إلى أن انقسام الليبيين وما تمتلكه ليبيا من مغريات اقتصادية دفع تركيا للتدخل والحصول على أكبر مكاسب.



ولفت إلى أن تركيا وإيران وإسرائيل وإثيوبيا استغلوا الفراغ الذي حدث في المنطقة العربية لتحقيق مكاسب لأنفسهم.



أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المستشار الأكاديمي للمركز المصري للدراسات الإستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قام بتشويه السياسة التركية، بعد أن كانت معتدلة تجاه الدول العربية بسبب حلم الانضمام للاتحاد الأوروبي.