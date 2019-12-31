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إتجاه كتالوني لخطف هدف ريال مدريد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:47 ص
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ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
عبدالقادر عرابي
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تعالت الأصوات داخل البيت الكتالوني، لضم النجم الفرنسي الشاب ومهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وترغب إدارة النادي الكتالوني في التعاقد مع مهاجم قوي، يخلف الأوروجواياني لويس سواريز في هجوم النادي الكتالوني.

وإزاء ذلك، أجرى أعضاء نادي برشلونة تصويتاً لإختيار الصفقة القادمة للبارسا في الخط الأمامي.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نتائج التصويت، والتي جاءت نتيجتها لصالح مبابي نجم الفريق الباريسي.

وجاء مبابي في المركز الأول بنسبة 44.66 % بفارق كبير عن النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتنيز نجم إنتر ميلان الإيطالي صاحب نسبة 15.66 %.

وفضل 12.66 % إختيار "لا أعلم" من بين خيارات التصويت، فيما جاء الدولي الإنجليزي ونجم توتنهام هاري كين في المركز الرابع بنسبة 8.33 %.

وحل نيمار خامساً بنسبة 7.33 % فيما جاء نجم ليفربول روبيرتو فيرمينو في المركز السادس بنسبة 4.33 % ثم ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد في المركز السابع بنسبة 2 %.

وجاءت ثلاثة خيارات في المراكز الثامن والتاسع والعاشر بنسبة واحدة هي 0.33 % وهي لاعب لايبزج تيمو فيرنر والنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، وتصعيد مهاجم من فريق الشباب.
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