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إعلامي لـ المواطنين: "مش هتشوفوا السواد تاني" (فيديو)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:53 ص
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محمد علي خير
محمد علي خير
جرجس ميلاد
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قدم الإعلامي محمد على خير، روشتة "بالورقة والقلم والأرقام"، عن حال المواطن في 2020، بعدما سرد التوقعات الاقتصادية الإيجابية للعام الجديد.

وقال "خير" خلال برنامجه "المصري أفندي" المذاع على قناة "القاهرة والناس":"أول حاجة الـ1000 جنيه كانت بتشترى 10 سلع في يناير 2019، لكن في 2020 هيشترولك 12 او 13 سلعة، والدولار هيستمر في النزول تدريجيا، وهناك تراجع أسعار للخضار والفاكهة واللحوم ودواجن وتراجع أسعار السيارات".

وأضاف: "يرجح أيضا تراجع أسعار الوقود في 2020 لو استمر سعر الدولار في الانخفاض.. وعلى كل الأحوال أنت مش هتشوف السواد اللي شوفته في نوفمبر 2016 تاني".

وأشار إلى أن الحكومة زادت عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية إلى 14 مليون مواطن، موضحا أنه قد يتم تقليل نسبة الفائدة قريبا، مع وجود ركود في سوق العقارات، وأن  الوضع الاقتصادي سيكون مستقر خلال 2020.
وتابع: "أفضل الوسائل لوضع الأمول، هى الشهادات في البنوك، أو الاستثمار في الدهب، لأنه مرشح للصعود في 2020، وانتظر الشركات الحكومية أو الجيش في البورصة".
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محمد على خير سعر الدولا الوقود الاقتصاد 2020 2019

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