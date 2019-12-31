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إغلاق طريق مؤدي للعاصمة الجديدة.. وأحمد موسى يعلق

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:17 ص
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الطريق الذي تم إغلاقه
الطريق الذي تم إغلاقه
جرجس ميلاد
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عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو قام أحد المواطنين بتصويره، لرصد غلق إحدى الطرق المؤدية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بمخلفات البناء، التى يلقيها مجهولين وتسببت في إعاقة الحركة المرورية.

وعلق "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "الطريق ده من الطرق الجديدة اللى بتؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وعرضه 14 متر، لكن الآن يسمح بمرور سيارة واحدة فقط بسبب كثرة مخلفات البناء المتراكمة على جانبي الطريق".

وأضاف موسى: "ماينفعش نقفل طريق.. حد هنا عايز يقفل الطريق بشكل كامل متعمد، دا حد متعمد يضايق المصريين ويرغب في تشويه الطرق الجديدة التي صرف عليها مليارات".

وطالب الإعلامي أحمد موسى، المسئولين بالتصدي لهذه الظاهرة، ومعاقبة المتسبب في ذلك، قائلا: "يجب منع إلقاء مخلفات البناء على الطريق المؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة لأنها قد تتسبب في كوارث وضبط المتسببين في ذلك.. هي مرة وحدة بس لو مسكت عربية محدش هيرمي تاني".
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الكلمات المفتاحية

طريق العاصمة الادارية أحمد موسى

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