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تعرف على موعد عرض مسلسل "الأخ الكبير"

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:23 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف الفنان محمد عز، عن موعد عرض مسلسل "الأخ الكبير" بطولة النجم محمد رجب، والذي بدأ تصويره منذ عدة أسابيع.

ونشر محمد عز، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "مسلسل الاخ_الكبير
ابتداءا من ٤يناير علي cbc يارب كرمك وتوفيقك".

يُشار إلى أن مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي للدراما المطولة ذات الـ45 حلقة.

والمسلسل بطولة محمد رجب، دينا فؤاد، هاجر أحمد، آيتن عامر، محمود حجازي، عبير صبري، هبة مجدي، أشرف زكي، راندا البحيري، تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة سينرجي.


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