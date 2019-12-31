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شاهد.. ردود فعل السياح البريطانيين بعد عودتهم إلى شرم الشيخ

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:54 ص
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سياح بريطانيين
سياح بريطانيين
جرجس ميلاد
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نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، مقطع فيديو يرصد فرحة السياح البريطانيين لحظة وصولهم إلى شرم الشيخ، بعد استئناف الرحلات الجوية البريطانية بعد انقطاع 4 سنوات.

ويظهر في الفيديو سعادة السائحين البريطانيين، وقال بيتر كيرنز، المدير التنفيذي لإحدى شركات السياحة البريطانية، إن "قرار عودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ، يبعث برسالة مفادها أن شرم الشيخ أصبحت جاهزة لاستقبال المزيد من الرحلات".

يذكر أن الحكومة البريطانية، أعلنت، في 22 أكتوبر الماضي، أنها رفعت القيود عن الرحلات الجوية من المملكة إلى شرم الشيخ في مصر، وجاء قرار الاستئناف بعد أن أوصت شركات الطيران البريطانية، بتعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ منذ عام 2015، إثر حادثة تحطم الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية "كوجاليم آفيا" فوق شبه جزيرة سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ 217 وأفراد طاقمها الـ 7.
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الكلمات المفتاحية

شرم الشيخ بريطانيا السائحين

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