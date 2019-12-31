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مانشستر سيتي وإيفرتون.. جوارديولا يصطدم بأنشيلوتي مرة أخري

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:39 ص
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جوارديولا وانشولتي
جوارديولا وانشولتي
عبدالقادر عرابي
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يستضيف ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر، مواجهة قوية تجمع مانشستر سيتي بضيفه إيفرتون، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الفريق السماوي بقيادة بيب جوارديولا، لمواصلة الإنتصارات عقب فوزه في الجولة الماضية على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، ومواصلة الضغط على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وسيصطدم جوارديولا بالمدرب الخبير كارلو أنشيلوتي، الذي غير شكل الفريق تماماً عقب توليه المهمة منذ أيام قليلة، وإستطاع تحقيق إنتصاريت متتاليين، كان آخرها أمام مضيفه نيوكاسل بهدفين لهدف في الجولة الماضية.

ترتيب مانشستر سيتي وإيفرتون قبل مواجهة الجولة 21

يحتل مانشستر سيتي المركزالثالث برصيد 41 نقطة من 20 مباراة، بواقع 13 فوز وخسارتين وخمس تعادلات، بينما يتواجد إيفرتون في المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 20 مباراة، بواقع 7 إنتصارات و 9 خسائر و 4 تعادلات.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون والقنوات الناقلة

تقام المباراة مساء الغد الأربعاء 1 يناير 2020، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 2 بصافرة الحكم أمدري مارينر.

المواجهات المباشرة بين مانشستر سيتي ضد إيفرتون

تقابل الفريقان من قبل في 187 مباراة، فاز مانشستر سيتي في 72 مباراة، مقابل 68 مباراة لإيفرتون، و47 مباراة انتهت بالتعادل.

آخر أخبار الفريقين

يتواصل غياب إيمريك لابورت وجون ستونز وليروي ساني عن مانشستر سيتي، بالإضافة لدافيد سيلفا، فيما يعود الحارس البرازيلي إيديرسون من الإيقاف.

في المقابل يغيب عن إيفرتون كلاً من أندريه جوميز وأليكس أيوبي وجين فيليب جامبين.

التشكيل المتوقع لمبارة مانشستر سيتي ضد إيفرتون

مانشستر سيتي 4-3-3

حراسة المرمى: إيديرسون
خط الدفاع: كايل ووكر – فيرناندينيو – نيكولاس أوتاميندي – بنيامين ميندي
خط الوسط: رودري – إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين
خط الهجوم: رحيم ستيرلنج – بيرناردو سيلفا – سيرجيو أجويرو.

إيفرتون 3-5-2

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد
خط الدفاع: ماسون هولجيت – مايكل كين – ييري مينا
خط الوسط: لوكاس ديني – فابيان ديلف – توم ديفيز – جيلفي سيجوردسون – جبريل سيديبيه
خط الهجوم: دومنيك كالفيرت لوين - ريتشالرلسون
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