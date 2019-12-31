حمو بيكا عن منع الموسيقيين له من الغناء: "عاوزة تموتني"

قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إن النقابة منعت له 16 حفلة، كان من المقرر أن يحييها خلال ليلة رأس السنة.





ونشر فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح فيه تطورات أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.





وأشار إلى أنها منعته كذلك استضافته فى قناة "النهار"، مضيفًا: "عاوزة تموتني".





وأكد أن النقابة تدخلت لمنعه فى الغناء بدولة الأردن، بخصوص التعنت معه، قائلًا إن العاملين بالنقابة، هم وراء تلك الأزمة.







