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مورينيو ينوي ضم ستة لاعبين إلي توتنهام في الإنتقالات الشتوية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:30 ص
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مورينيو ولوكس مورا
مورينيو ولوكس مورا
عبدالقادر عرابي
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يؤدي توتنهام بشكل جيد حالياً مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي ساعد الفريق على التحرك من المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي إلى المركز السادس، أملاً في دخول المربع الذهبي.

وتضع إدارة الفريق نصب أعينها التعاقد مع بعض اللاعبين، لسد الفراغات المتواجدة في الفريق الحالي، لإستكمال مشوار هذا الموسم مع جوزيه مورينيو، وإليكم أبزر ستة لاعبين على طاولة دانيال ليفي رئبس نادي توتنهام، بحسب التقارير الإنجليزية.

ناثان فيرجسون ( الظهير الأيمن )
لاعب فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، يؤدي جيداً مع الفريق الذي يحتل صدارة دوري الدرجة الأولى "تشامبيوشيب" بالمشاركة مع ليدز يونايتد.

يبلغ من العمر 19 عاماً، ويدخل في دائرة الترشحيات فيمركز الظهير الأيمن مع ماكس آرونز لاعب نوريتش سيتي والجزائري يوسف عطال نجم نيس الفرنسي.

بين وايت ( قلب الدفاع )
أحد أبرز لاعبي المتصدر الآخر لدوري الدرجة الأولى ليدز يونايتد، يلعب على سبيل الإعارة من فريق برايتون، يعد محط أنظار فريقي تشيلسي وليفربول.

لفت وايت الأنظار بشدة إليه في إنجلترا بسبب قدراته العالية وصغر سنه، ومن الممكن إقناع برايتون بقطع إعارة اللاعب ودفع رسوم إنتقاله.

ساندر بيرجي ( الوسط المدافع )
أحد أبرز مكاسب دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث برز بشدة رفقه فريقه جينك البلجيكي لا سيما أمام فريق ليفربول.

يبلغ النرويجي الدولي 21 عاماً، وسيعد خياراً مثالياً في وسط ملعب السبيرز رفقة تانجي ندومبيليه.

بوباكاري سوماري (وسط الملعب)
خياراً جديداً في وسط ملعب توتنهام، يتميز بصغر سنه إذ يبلغ 20 عاماً، مراقب من عديد الأندية الأوربية، وسيعد صاحب الـ 20 عاماً إضافة هائلة في وسط ميدان توتنهام.

جاريث بيل ( الجناح الأيمن)
يعد بيل غير مرحباً به الآن في صفوف ريال مدريد، كما يعد حلم قديم لمورينيو حين كان يدرب مانشستر يونايتد وتشيلسي، سيكون إضافة كبيرة إذا عاد لفريقه القديم توتنهام، في ظل توتر العلاقة بينه وبين مدربه زين الدين زيدان.

إيدين دزيكو ( قلب الهجوم )
يستطيع البوسني بكل بساطة عويض غياب هاري كين لأي سبب، بسبب خبرته الكبيرة وقدراته العالية، وفي ظل تواجد كين بمفرده في هجوم توتنهام، سيكون انتداب مهاجم مثل دزيكو خياراً مثالياً.

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