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نصائح مهمة من الأرصاد في "الكريسماس"

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:29 ص
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وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع الأجواء السيئة في الطقس.

ولفت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، الاثنين، إلى أن درجات الحرارة، تشهد انخفاضا أقل من المعدلات الطبيعية، لهذا الوقت من العام، بنحو 3-4 درجات، وهناك فرصا لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وهي أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، المواطنين، بالقيادة بهدوء أثناء انخفاض الرؤية، والالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خلال هذه الفترة لانخفاض درجات الحرارة، وارتداء الملابس الثقيلة في أثناء الاحتفال بأعياد "الكريسماس".
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الكلمات المفتاحية

طقس الكريسماس الارصاد أرصاد أخبار

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