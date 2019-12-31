نصائح مهمة من الأرصاد في "الكريسماس"

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع الأجواء السيئة في الطقس.





ولفت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، الاثنين، إلى أن درجات الحرارة، تشهد انخفاضا أقل من المعدلات الطبيعية، لهذا الوقت من العام، بنحو 3-4 درجات، وهناك فرصا لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وهي أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.



