Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. مفاجآت جديدة حول فيديو تسلق عارضة أزياء روسية للأهرامات

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:02 ص
Advertisements
عارضة الأزياء فوق الهرم
عارضة الأزياء فوق الهرم
إيمان عبد العاطي
Advertisements
كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، عن مفاجآت حول الفيديو المتداول على موقع تبادل الصور" الأنستجرام" لعارضة الأزياء الروسية كينسي ولانسكي، تظهر خلاله أثناء تسلقها الأهرامات، وتبين أنها لم يتم القبض عليها، وأن مقطع الفيديو نُشر، عقب مغادرتها البلاد.

وأضاف المصدر ذاته لـ " الفجر"، أن قوة من مباحث السياحة والآثار تمكنت من القبض على صديقها الذي قام بتصويرها تلك المقطع، وبعرضه على النيابة العامة في اليوم التالي قررت إخلاء سبيله، وترحيله إلى المطار لمغادرته البلاد، مشيرا إلى أن الجزء الخاص بتصوير أفراد شرطة، كان داخل مكتب شرطة السياحة وليس قسم شرطة الهرم.

وعلق المصدر ذاته عن مقطع الفيديو، أن تسلق عارضة الأزياء الروسية للأهرامات، كان مغامرة جديدة لها، بعدما آثارت الجدل في نهائي دوري أبطال أوروبا ودخولها الملعب بملابس شبه عارية، مبينا " الفيديو مفيش فيه حاجة أو أعمال منافية للأداب أو أيحاءات، كانت مغامرة جديدة ليها بصعودها للهرم وتصويرها الفيديو"

يذكر أن عارضة الأزياء والممثلة روسية الأصل كينسي ولانسكي، بطلة واقعة التعري في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، العام الماضي، فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، أعلى الهرم في مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عارضة الاثار الروسية عارضة آثار اخبار

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أول رسالة تحذيرية إلى كهربا.. انتظار قرار الخطيب لحسم الصفقة الكبري.. خصم 3 نقاط من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 13 ساعة

اتحاد الكرة يستقر على الدولة المستضيفة لكأس السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يرفض طلب الأهلي.. ويحسم الجدل بشأن الصفقة الثانية في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 10 ساعة

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 7 ساعات

تردد قناة الزمالك وموعد انطلاقها على القمر الصناعي "Nile sat"

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي منصور يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد حمودة عن فيلم الهرم: "دعاية إيجابية"

مصور "الفيديو الإباحي" على قمة الهرم: كان ينقصني زجاجة فودكا مع صديقتي

مقابل 4 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة في واقعة الفيديو الإباحي أعلى الهرم الأكبر

لمدة ساعة.. "مختل نفسيا" يتسلق هرم خوفو ويسقط "الصاري" ويلقي الحجارة

صدمة قوية لـ"كينزى ولانسكى" بعد اقتحامها نهائي دوري أبطال أوروبا

عاجل.. مصادر أمنية: بطلة واقعة التعري نشرت الفيديو بعد خروجها من مصر

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

03:18 م

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

02:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status