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شاهد| فضيحة جديدة لـ"الديكتاتور أردوغان".. هكذا يريد دفن الشعب في قناة إسطنبول

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:54 ص
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أردوغان
أردوغان
الفجر
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نشرت تقارير صحفية تركية، مقطع فيديو لسيدة تركية عجوز، تشن هجومًا لاذعًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب مشروع قناة إسطنبول، التي سيتم تدشينها الفترة المقبلة.

وتقول العجوز التركية في الفيديو، إن أردوغان يريد دفن الشعب في هذه القناة، مضيفة: "يطلبون منا أن نموت جميعا، يقولون لنا موتوا من الجوع، معي 3 قروش، أتركها لكم، إنني أعلم الأطفال منهم تلك القروش، ولدى 3 أطفال، ماذا يمكننا أن نفعل.. هل ننتحر؟".

وتابعت: "الناس ينتحرون بالفعل، هل هذا يكفي؟؟ يقولون لنا قنال قنال قنال لكي يدفنونا في هذه القنال".

الجدير بالذكر أن المعارضة التركية أكدت رفضها لهذا المشروع في وقت سابق، ومنهم رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار، التي قدمت عريضة للاعتراض على القناة، كما أن أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبري، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، وصفت هذا المشروع بأنه "كارثة"، و"مشروع جناية".

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الكلمات المفتاحية

قناة اسطنبول تركيا أردوغان

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