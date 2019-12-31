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عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن ضم عبد الله السعيد (فيديو)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:38 ص
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مرتضي منصور
مرتضي منصور
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كشف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رغبته في التعاقد مع عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق.

وصرح منصور عبر فضائية أون سبورت: "أهلا بعبدالله السعيد في الزمالك، نحن نريد التعاقد مع اللاعب، وفي حال لديه هو الأخر نفس الرغبة سوف نتفاوض مع ناديه".

وواصل رئيس الأبيض حديثه : "السعيد لاعب ملتزم داخل الملعب وخارجه، ولديه العديد من المميزات أيضا، وإمكاناته الفنية الجميع يعلمها، وبالفعل هو صفقة مميزة وإضافة لأي فريق".


وتابع مرتضي منصور تصريحاته : "عندما أردنا التعاقد مع عبدالله السعيد، كان لاحتياجنا له وليس كنوع من التقليل من المنافس النادي الأهلي، ولكننا نريد التعاقد مع أي لاعب لاحتياجاتنا وليس لأي شيء آخر".

وكان قد تفاوض الزمالك بالفعل مع "السعيد" خلال الفترة الحالية، خاصة وأنه ينتهي عقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي.

صرح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، أن قناة النادي والتي أعلن عن انطلاقها قريبًا ستكون بعيدة عن التحيز والتعصب، كاشفًا عن برامج القناة وطاقم عمل القناة.

وأكد مرتضى منصور : ما وعدت به نفذته، فنحن نعمل ونترك الكلام لغيرنا.

وأردف رئيس مجلس إدارة الزمالك: أشكر شركة إعلام المصريين ومسؤوليها على المساهمة في الجهد المبذول لتظهر قناة الزمالك، ستكون قناة محترمة خالية من التحيز والتعصب فهي حلم لكل جماهير الزمالك.

وإستكمل منصور تصريحاته: يمكن الاختلاف مع شخص، ولكن لا يمكن الاختلاف مع جماهير بالملايين، لا أفهم سر الهتاف ضد الخطيب، الأهلي يتصدر الدوري ويسير بشكل جيد في إفريقيا، ماذا يحدث؟.

وتطرق رئيس الأبيض للحديث عن البرامج المنتظر أن يقدمه عبر قناة النادي حيث أعلن: سأظهر 4 مرات أسبوعيًا على القناة، وهناك العديد من البرامج المتخصصة، نيرة ستقدم برنامج متعلق بالألعاب الأخرى، وهناك كريم حسن شحاته وخالد الغندور وشادي عيسى.

وأنهي مرتضي منصور تصريحاته: لدينا كم كبير من الإعلانات التي انهالت على القناة، وسيحصل الجميع على مستحقاته في وقتها.

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