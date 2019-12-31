مفاجأة.. برشلونة يعلن عن صفقاته المنتظرة

كشفت تقارير صحفية أسبانية عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، المنتظر التفاوض معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية.





صراع منتظر بين برشلونة وريال مدريد





وجاءت صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي على رأس قائمة الصفقات المنتظرة للبلوجرانا في يناير القادم، الأمر الذي يؤكد على اشتعال الميركاتو الصيفي القادم بين قطبي اسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، نظرا لأن الدولي الفرنسي يعد أحد أبرز أهداف الميرنجي، خلال الموسم المقبل.





ووفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بين أعضاء برشلونة، فإن 48.66% يرغبون في التعاقد مع مبابي، يليه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بنسبة 15.66 %، وجاء المركز الثالث بنسبة 12.66 % لمن لم يجيبوا على الاستطلاع أو أجابوا بـ "لا أعلم".





بينما حصل على المركز الرابع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام بنسبة 8.33 % من الأعضاء، واحتل البرازيلي نيمار، المركز الخامس بـ 7.33 % ثم مواطنه فيرمينو لاعب ليفربول بنسبة 4.33 %، وجاء الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد سابعا بواقع 2 %، وتساوى الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج والمصري محمد صلاح نجم ليفربول بنسبة 0.33 %، وهي نفس النسبة التي حصل عليها خيار ضم لاعب من ناشئي البارسا.





والجدير بالذكر أن ريال مدريد يمر بفترة صعبة على مستوى النتائج حيث فشل الفريق في الحصول على أي بطولة في الموسم الماضي، بينما يعاني في الموسم الحالى من النتائج المتذبذبة، حيث تعثر الفريق في العديد من المواجهات في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.



