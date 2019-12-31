مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الثلاثاء 31 / 12 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام بعض المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 31 / 12 / 2019، أبرزها مباراة الترجي ضد شبيبة القيروان في الدوري التونسي، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ13"

الترجي ضد شبيبة القيروان، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة التونسية الرياضية.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري السوداني

الأمل عطبرة ضد هلال الفاشر، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.



