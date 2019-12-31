عاجل.. وزير الآثار يعلن سعر تذكرة دخول المتحف المصري الكبير (فيديو)



وأوضح العناني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر" اليوم الاثنين، أن أسعار تذاكر الدخول للمتحف المصري الكبير تم تحديدها منذ شهرين، مشيرا إلى أنها ستكون 400 جنيه للأجانب، و200 جنيه للطالب الأجنبي، و60 جنيها للمصريين.



وأكد أن تكلفة المتحف المصري الجديد وصلت إلى مليار دولار تقريبا، مضيفا: "اللي هيدخل المتحف هيلبس نظارة ليسرد له التاريخ"، موضحا أن هناك تحالفات مصرية عالمية ستتولى تقديم الخدمات بالمتحف.



وأعرب عن أمنيته أن يكون افتتاح المتحف المصري الكبير "بادرة خير على مصر"، وسيكون حفل الافتتاح على أكثر من يوم، منوها بأن الرئيس السيسي سيعلن موعد افتتاح المتحف للعالم وللمصريين قريبا، وسيكون في الربع الأخير من 2020.



وأكد وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري في التحرير سيظل كما هو بدون تغيير، مشيرا إلى أن المتحف المصري الجديد سيكون من أفضل متاحف العالم، وسوف يغير خريطة السياحة في مصر ويتضمن أعلى آليات التأمين عالميا.



قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصرى الكبير سيعرض 5000 قطعة أثرية، منها 2000 قطعة أثرية لم يتم عرضها من قبل، مؤكدا أن الطرق المؤدية له سيتم توسعتها لتكون أفضل مما عليه الآن.