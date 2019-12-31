Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد يفاجئ كريم بنزيما بعقد جديد مميز

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:08 ص
Advertisements
كريم بنزيما
كريم بنزيما
علي ماهر حلمى
Advertisements
قالت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز، قررت تجديد عقد المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما حتى عام 2022، مع تحسين وإضافة عام لعقده الذي كان سينتهي عام 2021.

ومن المنتظر أن يعلن النادي عن التجديد في الصيف المقبل حيث يعتبره المسئولون في النادي الملكي اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما أحد أهم مفاتيح اللعب خاصة بعد تألقه آخر موسمين وكونه هداف الفريق والوجه الإعلامي للنادي.

‏وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما شارك في 23 مباراة بواقع 1947 دقيقة ، لكن الآن هو وقت القتال من أجل تحقيق الألقاب والنادي يترك مسألة التجديد حتى الصيف لان النادي ينتظر الوقت المناسب خاصة مع قول بنزيما انه يحب ريال مدريد من قلبي وأنه وإذا استطع البقاء هنا حتى الإعتزال فسوف يفعل ذلك.

يذكر أن النادي الملكي عاد للتدريبات الجماعية اليوم استعدادا لبداية الدور الثاني من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالإضافة إلي دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يلاقي نادي ريال مدريد الإسباني نظيره نادي مانشستر سيتي في الدور القادم من عمر البطولة الأوربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كريم بنزيما ريال مدريد الكرة العالمية الدوري الاسباني إسبان أخر أخبار ريال مدريد اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضي منصور يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك (فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أول رسالة تحذيرية إلى كهربا.. انتظار قرار الخطيب لحسم الصفقة الكبري.. خصم 3 نقاط من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة الزمالك وموعد انطلاقها على القمر الصناعي "Nile sat"

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 11 ساعة

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 11 ساعة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يرفض طلب الأهلي.. ويحسم الجدل بشأن الصفقة الثانية في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يستقر على الدولة المستضيفة لكأس السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 9-1-2019

ريال مدريد يستقر على بديل بنزيمة

زيدان يجهز صفقة مدوية لريال مدريد

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد.. الملكي مصمم على خطف صفقة برشلونة ونجم الريال يحسم مصيره

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. الملكي يُحدد مهاجمه الجديد وتشيلسي يحدد 120 مليون يورو لترك نجمه للمرينجي

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. الملكي يترك صفقته الكبري لبرشلونة وزيدان يحدد قائمة الراحلين والقادمين

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

03:18 م

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

11:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status