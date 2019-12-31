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تعرف على موعد عرض مسلسل "بخط الإيد" لـ أحمد رزق

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:43 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الفنان أحمد رزق، عن موعد عرض مسلسله الجديد "بخط الإيد"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر أحمد البرومو الرسمي الخاص بالمسلسل، وعلق على الفيديو قائلاً: "توكلنا على الله ابتداءً من ٤ يناير على dmc أتمنى يعجبكوا".

ومسلسل "بخط الإيد " بطولة أحمد رزق، صفاء جلال،سوسن بدر، محمد حاتم، إيمان العاصي،خالد كمال، ميرنا نور الدين، بالإضافة إلى يسرا اللوزي التي تظهر كضيفة شرف، والمسلسل يشهد عودة أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين.

ويقوم بغناء التتر الخاص بالمسلسل الفنانة جنات والفنان محمد الشرنوبي، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد.



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