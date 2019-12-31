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مانشستر يونايتد يقترب من ضم لاعب توتنهام

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:57 ص
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لاعبي وتنتهام
لاعبي وتنتهام
علي ماهر حلمي
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اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من ضم اللاعب الدولي الدنماركي كريستيان إيركسن، صانع ألعاب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي اللندني في صيف 2020.

وذكرت تقارير إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي مستعداً للتفاوض مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير، بصورة مجانية في الصيف المقبل.

وأضافت التقارير الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي أعلن عن رغبته في التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير، بصورة مجانية بعد انتهاء عقده بصحبة مع توتنهام هوتسبير.

يذكر أن لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إيركسن رفض تحديد عقده مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي حيث أصبح محط أنظار العديد من الأندية الكبري التي ترغب في ضمه أبرزها نادي ريال مدريد الإسباني و يوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلي بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.
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