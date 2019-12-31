إطلالة أنثوية ساحرة لهيفاء وهبي على أفيش "أشباح أوروبا"





ظهرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، بإطلالة أنثوية مختلفة على الأفيش الدعائي لفيلم "أشباح أوو، حيث انسدل الشعر الأصفر علي ظهرها، وبدت في هيئة شكلية فائقة.





وتصدرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، الأفيش الدعائي الأول للفيلم المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 8 يناير المقبل.





قصة الفيلم قصة فيلم "أشباح أوروبا" لهيفاء وهبي، والتي تدور حول امرأة وزوجها يعانان الفقر ويضطران السفر من القاهرة إلي الإسكندرية، للحصول علي المال الكافي لأولادهما "الستة تواءم"، ثم يعمل الزوج بالإسكندرية ولكن دون جدوى فيضطر إلي بيع ثلاثة من أطفالهما.

مما يشعل غضب زوجته التي قررت السفر إلي الخارج، وبعد فترة يشعر الزوج بالندم الشديد على ما فعله حيث سافر إلي زوجته والثلاث أطفال، ويكبر الثلاثة أخوات وهم النجمة هيفاء وهبي، والنجم أحمد الفيشاوي، والنجم مصطفي خاطر، ويعمل الثلاثة سويا لدى أحدى كبار العصابات، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما وصتهم والدتهم بالبحث عن باقي أخواتهم الذين تم بيعهم في مصر.

وكل ما يشغلهم والذي يعتبر المحور الأساسي للفيلم هو بحث هيفاء، والفيشاوي، ومصطفي خاطر، عن "عقد أثري" ولهذا كان عنوان الفيلم في البداية "عقدة الخواجة".











