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"كلوب" يفجر مفاجأة مدوية عن اللاعب الأفضل في أفريقيا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:38 ص
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كلوب وصلاح
كلوب وصلاح
الفجر الرياضي
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تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن رأيه بشأن الأفضل في إفريقيا بين ثنائي الفريق محمد صلاح، وساديو ماني.

ورفض كلوب خلال تصريحاته عقب الفوز على وولفرهامبتون التعليق على الأمر قائلاً: ليس لدي أدنى فكرة (عن الأفضل بين صلاح وماني)، أحب كليهما، لذا بالنسبة لي الأمر سهل، كليهما يحصل على المركز الأول، الأمر بهذه السهولة."

وأكمل كلوب تصريحاته عن نجمي الفريق الإنجليزي: "حصلت هذا الأسبوع على جائزة جديدة للاعب لا يؤمن بالجوائز الفردية، لقد حصلنا على الكثير من الجوائز هذا الأسبوع."

وواصل يورجن : "كل منهما رائع، لا أعلم من سيتم اختياره في النهاية، هناك أشخاص يمتلكون الحق في اختيار الأفضل، ما أراه أنهما يستحقان الجزائزة، هذا كل ما في الأمر."

ويتسابق كبلاً من محمد صلاح وساديو مايو ماني ورياض محرز على أفضل لاعب إفريقي في اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من خلال حفل سيقام في مدينة الغردقة 7 يناير القادم.

يذكر أن النجم المصري محمد صلاح قد حصد جائزة الأفضل خلال العامين الماضيين، وينافس من أجل الاحتفاظ بالجائزة للعام الثالث على التالي.
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح كلوب وصلاح صلاح وماني ساديو ماني الكرة العالمية الدوري الانجليزي

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