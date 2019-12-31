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مجلس 'الصحفيين' يحتفل بتعيين حسين الزناتي رئيسًا لتحرير مجلة علاء الدين

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:27 ص
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بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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احتفل مجلس نقابة الصحفيين، بعضو المجلس حسين الزناتي، بتوليه رئاسة تحرير مجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام.

وقام أعضاء المجلس والنقيب ضياء رشوان، بتقطيع تورة الاحتفال، معربين عن سعادتهم بتولي حسين الزناتي منصبه الجديد.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، قد أصدرت قرارًا بتعيين الزميل حسين الزناتي نائب رئيس تحرير المؤسسة، رئيسًا لتحرير مجلة علاء الدين خلفًا للزميلة ليلى الراعي.

وكان حسين الزناتي أحد مؤسسي المجلة، من أعدادها التجريبية، عام ١٩٩٣ وعمل بها لمدة ٩ سنوات قبل انتقاله إلى الأهرام اليومي، حتى أصبح نائبًا لرئيس تحريرها، وعضوًا بمجلس نقابة الصحفيين.

جاء ذلك على هامش اجتماع لمجلس النقابة، ناقش فيه شؤون المهنة والأعضاء.
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