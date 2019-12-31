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عاجل.. مصادر أمنية: بطلة واقعة التعري نشرت الفيديو بعد خروجها من مصر

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:15 ص
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بوابة الفجر
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كشفت مصادر أمنية، حقيقة مقطع الفيديو المتداول لعارضة أزياء، روسية تظهر خلاله أثناء تسلقها الأهرامات، مشيرة إلى أن قوة أمنية من مباحث السياحة والآثار للفندق، توجهت للفندق الذي تقيم به، ولكنها تبين سفرها خارج مصر.

وأشارت ذات المصادر، أنه تم تحرير محضر، إثبات حالة بالواقعة. 

يذكر أن عارضة الأزياء والممثلة روسية الأصل كينسي ولانسكي، بطلة واقعة التعري في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، العام الماضي، فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، أعلى الهرم في مصر. 



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