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خبيرة أبراج تكشف عن حظ ترامب في 2020

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:34 ص
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
هدى عبدالرازق
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كشفت بسنت يوسف، المتخصصة في علم الأبراج والتارو، أن الرئيس الأمريكي يمكن أن يفوز بالانتخابات الأمريكية لو صحته تسمح، منوهة بأنه سيتعرض لظرف صحي يتعلق بالمخ.

وأشارت "يوسف"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن فوز ترامب ليس مضمون، وهناك أمر غريب سيحدث، مضيفة: "في حاجة هتحصل".

ونوهت بأن زوايا الكواكب في 2020 ستترتب عليها لقاء كوكبي زحل ومشتري، لافتة إلى أنه كل مرة يلتقي الكوكبين أي رئيس أمريكي لا يستكمل مدته، معقبة: "والسنادي الإقتران ده هيحصل في 24 ديسمبر".
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