خبيرة أبراج تكشف عن حظ ترامب في 2020



وأشارت "يوسف"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن فوز ترامب ليس مضمون، وهناك أمر غريب سيحدث، مضيفة: "في حاجة هتحصل".



ونوهت بأن زوايا الكواكب في 2020 ستترتب عليها لقاء كوكبي زحل ومشتري، لافتة إلى أنه كل مرة يلتقي الكوكبين أي رئيس أمريكي لا يستكمل مدته، معقبة: "والسنادي الإقتران ده هيحصل في 24 ديسمبر".



كشفت بسنت يوسف، المتخصصة في علم الأبراج والتارو، أن الرئيس الأمريكي يمكن أن يفوز بالانتخابات الأمريكية لو صحته تسمح، منوهة بأنه سيتعرض لظرف صحي يتعلق بالمخ.