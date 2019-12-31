بسبب الأهلي.. عمرو أديب وخبرة التارو يدخلان في نوبة ضحك



وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، قائلا: "ليه الأهلي بيضحكم، وبتشمتوا فيه، إوعي تقولي إنه هياخد 3 بطولات"، لترد "يوسف"، ضاحكة: "هو برج الأهلي إيه، كل سنة وأنت طيب يا عمور"، فعلق "أديب": "برج الجزيرة".



وعن نادي الزمالك في 2020، عقبت خبيرة التارو، "في فرحة ونصرة هتحصل للزمالك، بس مممكن تتأخر شوية".



دخلت بسنت يوسف، المتخصصة في علم الأبراج والتارو، في نوبة ضحك بعد أن سألها الإعلامي عمرو أديب عن حظ النادي الأهلي في عام 2020.