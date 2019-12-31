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نيوكاسل ضد ليستر سيتي.. التشكيل المتوقع والموعد والقنوات الناقلة لها

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:04 ص
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ليستر سيتي
ليستر سيتي
محمد جمال
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يستضيف ملعب سانت جيمس بارك مباراة قوية تجمع بين نادى نيوكاسل يونايتد صاحب الأرض والجمهور ونظيره ليستر سيتي وصيف الدوري ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم مارتن اتكينسون، فى مباراة يسعي فيها الذئاب فى مواصلة النتائج المميزة بالبريميرليج ومطاردة ليفربول متصدر الدوري، بينما يسعي نيوكاسل لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعهم بجدول الدوري.

موعد مباراة ليستر سيتي و نيوكاسل يونايتد

يحل فريق ليستر سيتي ضيف ثقيل على نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي و نيوكاسل يونايتد

يلتقي فريقي ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport 1 HD 7 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لفريق ليستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى : كاسبر شمايكل
خط الدفاع : ريكاردو بيريرا، ايفانز، سويونيكو، تشيلويل
خط الوسط : نديدي، تليمانس، بيريز، بارنس، ماديسون
خط الهجوم : جيمي فاردي

التشكيل المتوقع لفريق نيوكاسل أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى : دوبرافكا
خط الدفاع : شير، فيرناندينيو، لبجويني
خط الوسط : مانكييو، لونجستاف، لونجستاف، الميرون، ويليامز
خط الهجوم : كارول ، جويلاينتون

ويحتل ليستر سيتي المركز الثانى برصيد 42 نقطة وفاز اللقاء الماضي على فريق ويست هام يونايتد بهدفين لهدف بينما يحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة وخسر الفريق اللقاء الماضي امام إيفرتون بهدفين لهدف.

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