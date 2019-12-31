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لجنة الانضباط بالجبلاية تفاجئ مرتضي منصور

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:00 ص
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مرتضي منصور
مرتضي منصور
الفجر الرياضي
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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة، برئاسة المستشار سيد البنداري، مساء أمس الإثنين، رفضها تغليظ العقوبة على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وإجتمعت لجنة الانضباط، أمس بمقر اتحاد الكرة، لمناقشة الأحداث التي شهدها الأسبوع العاشر من بطولة الدوري العام.

وكانت قد شهدت مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بالجولة الـ10 من الدوري، حضور مرتضى منصور اللقاء بستاد "السلام" رغم قرار إيقافه الصادر من لجنة الانضباط، بمنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 3 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، بسبب هجومه على لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

ورفضت اللجنة تغليظ العقوبة الموقعة على رئيس الزمالك بعدما تم إخطار الجهات الأمنية بتنفيذ قرارات اللجنة وعدم السماح لبعض الشخصيات بالحضور.
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