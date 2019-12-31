أسماء جلال لـ"الفجر الفني": استعد لعمل سينمائي جديد مع الفيشاوي.. وهذا ما جذبني للمشاركة في"حكايات بنات 4" (حوار)







كيف كانت تجربتك فى مسلسل "مملكة إبليس"؟

التجربة كانت جميلة وممتعة جدا، وأنا متفائلة بهذا المسلسل جدا، وأتوقع له نجاح كبير من أول حلقة، وأتمنى هذا المسلسل أن يتعرض بأكثر سرعة، فالاسكربت وأجواء المسلسل مختلفة ومميزة، وأتمنى شخصيتي فى المسلسل تنال إعجاب الجمهور.



علمنا أنه تم انضمامك إلى بطلات الجزء الرابع لمسلسل حكايات بنات ..كيف تم ترشيحك لهذا الدور؟

تم ترشيحي للدور من قبل المؤلف محمد أمين راضي، والمنتج طارق الجنايني، وبدأنا تصوير أولي مشاهد المسلسل أمس.



ما الذي جذبك للمشاركة فى مسلسل "حكايات بنات 4"؟

الأسكربت جميل جدا وأنا اتعلقت بشخصيات العمل وهى مختلفة تماماً عن شخصيات الأجزاء السابقة، فالمسلسل يروي حكايات بنات فى الجامعة، وشخصيتي فى المسلسل مختلفة ومميزة، فهي فتاة تحب المغامرات والمفاجأت.



هل لديك جديد فى السينما خلال الفترة المقبلة؟

لدى فيلم "الصندوق الأسود" مع الفنانة منى زكى، واقدم فيه دور ضيف شرف، وأيضاً هناك عمل سينمائي جديد بعنوان "الحارث"، أشارك فى بطولته مع كلا من "أحمد الفيشاوي، ياسمين الرئيس"



بداياتك فى مجال التمثيل؟

عندما كنت صغيرة كنت أحب التمثيل، وكان والدي يقف بجانبي، ولم تكن الفكرة محببة عند عائلتي، ولكن عندما كبرت أخذت ورش تمثيل وبدأت أسعى للحصول على الفرصة، وأصدقائي كانوا بشجعوني فى بداية مشواري.



ما المواقف الصعبة التي واجهتك فى بداية مشوارك الفني؟

مثلى مثل كثير من الممثلين المبتدئين كنت لا أعرف كيف أقدم للحصول على أدوار، واذهب إلى مين من أجل التمثيل، وأيضاً من المواقف الصعبة التى واجهتك دائماً كانت أدواري محصورة فى الفتاة الطيبة الرومانسية، بسبب شكلي، وأنا كنت حابة أخرج من هذه الأدوار وأقدم أدوار مختلفة وجديدة.



ما أقرب الأعمال الفنية التي قدمتيها إلى قلبك؟

أحب مسلسل "نسر الصعيد" مع الفنان محمد رمضان، وأيضاً مسلسل "مملكة إبليس".



ما الشخصية التاريخية التى تتمنى أن تجسيدها خلال مشوارك الفني؟

أتمنى تجسيد شخصية الملكة كليوباترا، شجر الدر.



ومن من نجوم الزمن الجميل كنت تتمنى الوقوف أمامه؟

هناك الكثير كنت أتمنى الوقوف أمامهم مثل "نور الشريف، أحمد زكي، محمود عبد العزيز، رشدي أباظة، عمر الشريف، أحمد مظهر".



أيهما تفضلين السينما أم الدراما؟

أنا أحب الإثنين وكل واحد منهما له جمهوره الخاص وكل تجربة سواء سينمائية أو تليفزيونية تضيف لنا خبرة وكلاهما تجارب مهمة فى حياة الممثل، خلال هذه الفترة أتمنى تقديم سينما أكثر، لأنى قدمت دراما إلى حد ما جيدة.



قبل انتهاء 2019 ماذا تمثل لك؟

2019 لم تكن ثقيلة على قلبي، فهى بداية أعمال فنية جديدة لى.



فى نهاية حديثنا.. وجهي رسالة إلى جمهورك بمناسبة رأس السنة؟

سنة سعيدة عليكم جميعاً، وأتمنى أن تحققوا أحلامكم فى السنة الجديدة، وأتمنى أقدم ليكم أعمال فنية جديدة تنال إعجابكم، وإن مسلسل "حكايات بنات 4" يحقق نجاح كبير مثل الأجزاء السابقة، وأنكم تتعلقوا بالشخصيات مثل مانحن تعلقنا من خلال قراءتنا للأسكربت.









تعيش الممثلة الشابة أسماء جلال حالة من الانتعاش الفني، حيث انها انتهت من تصوير مسلسلها الجديد "مملكة إبليس" وانضمت لمسلسل "حكايات بنات 4".فتحت الممثلة أسماء جلال قلبها لـ"الفجر الفني"، وتحدثت عن تجربتها فى مسلسل "مملكة إبليس"، كيف تم ترشيحها لمسلسل "حكايات بنات"، الأعمال السينمائية الجديدة التى تستعد لها خلال الفترة المقبلة.وإلى نص الحوار..