خبيرة تارو تكشف مفاجأة عن أردوغان في 2020



وأشارت "بسنت"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الحيرة والارتباك ستبدأ لدى أردوغان في 2020، مضيفة: "أردوغان هيتباع، وسوف يُحاسب"، متابعة: "تعرف اسم أم أردوغان إيه"، ليرد "أديب": "اسمها تنزيل".



وفي سياق أخر، كشفت خبيرة علم الأبراج، أن عام 2020 سيكون سيء للغاية على جماعة الإخوان المسلمين.



قالت بسنت يوسف، المتخصصة في علم الأبراج والتارو، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديه حظ 2020 ولكن لن يستمر طويلا، معلقة: "السنادي آخر فرص الحظ لأردوغان".