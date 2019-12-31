Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبيرة تارو تكشف مفاجأة عن أردوغان في 2020

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:46 ص
Advertisements
بسنت يوسف خبيرة التارو
بسنت يوسف خبيرة التارو
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت بسنت يوسف، المتخصصة في علم الأبراج والتارو، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديه حظ 2020 ولكن لن يستمر طويلا، معلقة: "السنادي آخر فرص الحظ لأردوغان".

وأشارت "بسنت"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الحيرة والارتباك ستبدأ لدى أردوغان في 2020، مضيفة: "أردوغان هيتباع، وسوف يُحاسب"، متابعة: "تعرف اسم أم أردوغان إيه"، ليرد "أديب": "اسمها تنزيل".

وفي سياق أخر، كشفت خبيرة علم الأبراج، أن عام 2020 سيكون سيء للغاية على جماعة الإخوان المسلمين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

خبيرة توك شو تارو أردوغان أخبار

أخبار تهمك

فايلر يرفض طلب الأهلي.. ويحسم الجدل بشأن الصفقة الثانية في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

تردد قناة الزمالك وموعد انطلاقها على القمر الصناعي "Nile sat"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 10 ساعة

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 7 ساعات

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 13 ساعة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يستقر على الدولة المستضيفة لكأس السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أول رسالة تحذيرية إلى كهربا.. انتظار قرار الخطيب لحسم الصفقة الكبري.. خصم 3 نقاط من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي منصور يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

خبيرة أبراج عن الأوضاع خلال 2019: "مستقرة.. والمصريون هيتفرجوا"

خبيرة علم التاروت تفجر مفاجأة عن المتوقع في 2019

تعرف على أكثر الأبراج حظًا في 2019

خبيرة أبراج تكشف سرًا عن عمر دياب.. وهذا سيحدث له في 2019

قضية الدفع غير النقدي في مصر مع عمرو أديب على "MBC مصر".. الليلة

خبيرة أبراج تكشف وضع مصر في 2020

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

03:18 م

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

02:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status