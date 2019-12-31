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تعرف على ترتيب الأفلام في سوق التذاكر الأمريكي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:43 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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احتفظ الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم ”حرب النجوم: صعود سكايووكر“ (ستار وورز: ذا رايز أوف سكايووكر) بصدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 72 مليون دولار.

والفيلم بطولة جون بويجا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك ومن إخراج جيفري جيكوب أبرامز.

كما احتفظ فيلم الحركة والمغامرة ”جومانجي: المستوى التالي“‭ ‬( جومانجي: ذا نيكست ليفيل) بالمركز الثاني مسجلا 35.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بالاك وكارين جيلان ومن إخراج جيك كاسدين.

وجاء الفيلم الرومانسي الجديد ”نساء صغيرات“ (ليتل ومن) في المركز الثالث بإيرادات بلغت 16.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة ميريل ستريب وسيرشا رونان وتيموثي شالاماي وفلورنسا بف ومن إخراج جريتا جيروج.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (فروزن2) من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 16.5 مليون دولار.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد ”جواسيس متخفون“ (سبايس إن ديسجايس) في المركز الخامس محققا إيرادات بلغت 13.2 مليون دولار.
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