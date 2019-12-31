عاجل.. صانع ألعاب الصيد ينتقل إلى الأهلي

نجح قطاع الناشئين بالنادي الأهلي رسمياً، في التعاقد مع اللاعب مروان سكر صانع ألعاب الصيد، بعد اشادة محمود صالح رئيس لجنة التعاقدات بالنادي وفتحي مبروك مدير قطاع الناشئين الذي شاهد اللاعب في عدة مباريات مع الفريق الأول وفريق الشباب عندما كان لاعباً بالصيد.



وصرح محمود صالح رئيس لجنة التعاقدات بأن اللاعب يمتلك موهبة غير طبيعية بالملعب، وسيكون إضافة قوية للأهلي مستقبلاً، من المنتظر أن يتم قيد اللاعب في قائمة الأهلي الشتوية.



سكر الذي يبلغ 20 عاماً، بدأ مشواره الكروي في الصيد ثم انتقل لوادي دجلة ولعب لانبي لست مواسم وعاد مرة للصيد، ولعب لمنتخب مصر الناشئين والكرة الشاطئية.

