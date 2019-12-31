عاجل شاهد.. لأول مرة خرائط جوجل بصوت بدرية طلبة (فيديو)

قالت الفنانة بدرية أحمد، أنه تم التواصل معها لعمل خرائط الطريق بصوتها، في مصر.







وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي" أنها تنسق مع بعض الشباب لأخذ الخريطة، حق انتفاع، وسيتم تدشين أبلكيشن بصوتها.





وبناء على طلب الإعلامي عمرو أديب، قالت بعض الجمل التي يحبها الناس، خد الطريق يمين أو شمال معاك الطريقين وإنت تشوز منهم"، "عوقت ليه يا جدع وغوشتني عليك"، "خش شمال"، لافتة إلى أن هذه الجمل بناءً على طلب الناس.











