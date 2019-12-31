اتحاد الكرة يستقر على الدولة المستضيفة لكأس السوبر بين الأهلي والزمالك

باتت دولة الإمارات الشقيقة، الأقرب لاستضافة قمة مباراة السوبر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي (بطل الدوري) والزمالك (بطل الكأس)، موسم 2018 – 2019.





ونوه مسؤولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، اليوم الإثنين، إلى أن مباراة السوبر ستقام بشكلًا كبير في الإمارات، بعد المفاضلة بين عدة عروض.





واستقرت اللجنة الخماسية، بشكل مبدئي على اقامة السوبر، يوم 23 من شهر فبراير المقبل، بعد التنسيق مع لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، والشركة الراعية للجبلاية.





وكان قد توج الأهلي بطلًا لكأس السوبر موسم 2017 – 2018، بعد فوزه على غريمه الزمالك بشهر سبتمبر الماضي 3 – 2، ليضيف الفريق الأحمر لقبه الـ11 لكأس السوبر في تاريخ القلعة الحمراء.



