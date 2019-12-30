روسيا وواشنطن يبحثان سبل وآفاق تطور العلاقات

بحث السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، مع نظيره الأمريكي لدى موسكو، جون ساليفان، خلال اجتماعهم في واشنطن، سبل التعاون بين البلدين، حسبما أفادت السفارة الروسية في الولايات المتحدة.

وأشارت السفارة، عبر صفحتها في "فيسبوك"، إلى أن اللقاء الذي جرى في مقر رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن تناول تبادل الآراء حول الحالة الراهنة للعلاقات الروسية الأمريكية وآفاق تطورها.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو، ريبيكا روس، إن ساليفان قد يصل إلى روسيا مطلع شهر يناير المقبل.

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين ساليفان سفيرا أمريكيا لدى موسكو، قبل أن يحلف اليمين لتسلم مهامه، أمام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.