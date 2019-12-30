Advertisements
Advertisements
Advertisements

روسيا وواشنطن يبحثان سبل وآفاق تطور العلاقات

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

بحث السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، مع نظيره الأمريكي لدى موسكو، جون ساليفان، خلال اجتماعهم في واشنطن، سبل التعاون بين البلدين، حسبما أفادت السفارة الروسية في الولايات المتحدة.

وأشارت السفارة، عبر صفحتها في "فيسبوك"، إلى أن اللقاء الذي جرى في مقر رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن تناول تبادل الآراء حول الحالة الراهنة للعلاقات الروسية الأمريكية وآفاق تطورها.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو، ريبيكا روس، إن ساليفان قد يصل إلى روسيا مطلع شهر يناير المقبل.

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين ساليفان سفيرا أمريكيا لدى موسكو، قبل أن يحلف اليمين لتسلم مهامه، أمام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لابحث سبل اليكي السفير الروسي السفير الأمريكي التعاون

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

منذ ساعة و نصف

فايلر يرفض طلب الأهلي.. ويحسم الجدل بشأن الصفقة الثانية في يناير

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مرتضي منصور يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك (فيديو)

منذ ساعة

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

تردد قناة الزمالك وموعد انطلاقها على القمر الصناعي "Nile sat"

منذ ساعتين و 42 دقيقة

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم| مفاجآت في قائمة الراحلين عن الملكي.. والصفقة التاريخية تدق أبواب البيرنابيو

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

منذ ساعة و 19 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أول رسالة تحذيرية إلى كهربا.. انتظار قرار الخطيب لحسم الصفقة الكبري.. خصم 3 نقاط من الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

موسكو تتعهد بتحرير المواطنة الروسية المحتجزة فى واشنطن

روسيا تعلق على "إعلان القرم" لبومبيو: ننتظر الاعتراف بكوسوفو كجزء من صربيا

لافروف لبومبيو: النهج "المدمر" يمنع التعاون

روسيا تحذر أمريكا من عدوان "غير مشروع" على سوريا

موسكو: عواقب "وخيمة" لانسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ

الولايات المتحدة تجدد لموسكو رفض التدخل في الانتخابات

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

11:18 م

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

10:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status