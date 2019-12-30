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مرتضي منصور يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك (فيديو)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:48 م
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مرتضي منصور
مرتضي منصور
الفجر الرياضي
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صرح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، أن قناة النادي والتي أعلن عن انطلاقها قريبًا ستكون بعيدة عن التحيز والتعصب، كاشفًا عن برامج القناة وطاقم عمل القناة.

وأكد مرتضى منصور عبر فضائية أون سبورت اليوم الإثنين: ما وعدت به نفذته، فنحن نعمل ونترك الكلام لغيرنا.

وتابع رئيس مجلس إدارة الزمالك: أشكر شركة إعلام المصريين ومسؤوليها على المساهمة في الجهد المبذول لتظهر قناة الزمالك، ستكون قناة محترمة خالية من التحيز والتعصب فهي حلم لكل جماهير الزمالك.

وأكمل منصور تصريحاته : يمكن الاختلاف مع شخص، ولكن لا يمكن الاختلاف مع جماهير بالملايين، لا أفهم سر الهتاف ضد الخطيب، الأهلي يتصدر الدوري ويسير بشكل جيد في إفريقيا، ماذا يحدث؟.

وتطرق رئيس الأبيض للحديث عن البرامج المنتظر أن يقدمه عبر قناة النادي حيث أعلن: سأظهر 4 مرات أسبوعيًا على القناة، وهناك العديد من البرامج المتخصصة، نيرة ستقدم برنامج متعلق بالألعاب الأخرى، وهناك كريم حسن شحاته وخالد الغندور وشادي عيسى.

وأنهي مرتضي منصور تصريحاته: لدينا كم كبير من الإعلانات التي انهالت على القناة، وسيحصل الجميع على مستحقاته في وقتها.
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