محافظ الشرقية: توصيل شبكة الصرف الصحي لـ70% في القرى

قال ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن هناك خطة في كافة أنحاء الجمهورية لتطوير شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب، مشيرًا إلى أن نسبة شبكة الصرف الصحي في القرى التابعة للمحافظة كانت لا تتعدى الـ 14 % وفي شهر يونيو 2020 ستتخطى الـ 42 %" وفي 2023 ستصل إلى 70%، وذلك إنجاز كبير ومليارات تصرف في هذا الشأن.



وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه تم تغطية مركز مشتول السوق بمياه الشرب، لافتًا إلى أنه جار العمل على مشروعات الصرف الصحي المتوقفة منذ سنوات من قبل جهات سيادية.



ولفت إلى أنه يتم إدخال الغاز للمنازل في محافظة الشرقية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الأعمال، مشيرا إلى أن 4 شركات كبرى تعمل في هذا الإطار، معلقًا: "أوعد الأهالي أنه بعد الانتهاء من إدخال الغاز للمنازل سيتم رصف الطرق كي يعود الطرق إلى سابق عهدها".

