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البيت الأبيض: توقيع اتفاق التجارة مع الصين خلال أسبوع

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:36 م
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بيتر نافارو
بيتر نافارو
وكالات
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أعلن مستشار التجارة للبيت الأبيض، بيتر نافارو، اليوم الاثنين،أ احتمالية توقيع الولايات المتحدة  الأمريكية والصين على "المرحلة 1" من اتفاق التجارة الجديد أوائل 2020.

وقال "نافارو"، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "من المرجح أن يكون التوقيع عليه خلال الأسبوع القادم أو نحو ذلك". وتابع قائلا: "ننتظر الترجمة لا أكثر".

وفي الـ 13 من ديسمبر، أعلنت الولايات المتحدة والصين، التوصل إلى "اتفاق المرحلة الأولى" لإنهاء الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" حينها: "اتفقنا على صفقة كبيرة جدا للمرحلة الأولى مع الصين.. وهم وافقوا على إجراء تعديلات هيكلية كثيرة وشراء كميات ضخمة من منتجات الزراعة والطاقة والبضائع الصناعية إضافة إلى أشياء عديدة".

وأضاف ترامب أن "الولايات المتحدة ستبقي رسوم 25% المفروضة على بعض السلع الصينية، مع الحفاظ على رسوم 7.5% على معظم البضائع".

وأفاد الرئيس الأمريكي بأن إدارته ستبدأ "المفاوضات حول اتفاق المرحلة الثانية فورا بدل انتظار انتخابات 2020"، وختم سيد البيت الأبيض بالقول: "هذه صفقة مذهلة بالنسبة للجميع. شكرا لكم!".

وأشار نائب وزير التجارة الصيني، فان شوفين، إلى أن التخلي المتبادل عن فرض رسوم إضافية سينعكس إيجابيا على العلاقات التجارية الاقتصادية بين البلدين.

وهذا الاتفاق يمثل نتيجة عملية أولى للمفاوضات الأمريكية الصينية الجارية لإنهاء "الحرب التجارية" المشتعلة بين البلدين منذ 17 شهرا، والتي أدت إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وخفض مستوى الدخل والاستثمارات للشركات في العالم برمته.

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متبادل اليكي الصين التجارة البيت الأبيض اتفاق أسبوع

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