شاب يصيب آخر بطلق ناري في مصر القديمة

أطلق شاب النار على شاب آخر، في منطقة مصر القديمة ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني، وتم إخطار مدير أمن القاهرة بالواقعة.





على الفور انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين أن خلافات سابقة بين المصاب، وشاب مقيم في منطقة بولاق الدكرور، تسببت في هذه الواقعة، وفي الساعة الخامسة تجددت الخلافات بينهما، ما دفع الأخير إلى إطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته؛ حال استقلال المجني عليه سيارته بكورنيش مصر القديمة، ما أحدث إصابته التي نُقل على إثرها إلى المستشفى.



وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وصول شاب إلى مستشفى قصر العيني، مقيم في منطقة عين الصيرة، دائرة قسم مصر القديمة، مصاب بطلق ناري في الظهر.