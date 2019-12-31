Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاب يصيب آخر بطلق ناري في مصر القديمة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
Advertisements
أطلق شاب النار على شاب آخر، في منطقة مصر القديمة ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني، وتم إخطار مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وصول شاب إلى مستشفى قصر العيني، مقيم في منطقة عين الصيرة، دائرة قسم مصر القديمة، مصاب بطلق ناري في الظهر.

على الفور انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين أن خلافات سابقة بين المصاب، وشاب مقيم في منطقة بولاق الدكرور، تسببت في هذه الواقعة، وفي الساعة الخامسة تجددت الخلافات بينهما، ما دفع الأخير إلى إطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته؛ حال استقلال المجني عليه سيارته بكورنيش مصر القديمة، ما أحدث إصابته التي نُقل على إثرها إلى المستشفى. 

وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر القديمة إطلاق نار أخبار

أخبار تهمك

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

تردد قناة الزمالك وموعد انطلاقها على القمر الصناعي "Nile sat"

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أول رسالة تحذيرية إلى كهربا.. انتظار قرار الخطيب لحسم الصفقة الكبري.. خصم 3 نقاط من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

منذ ساعتين و 48 دقيقة

اتحاد الكرة يستقر على الدولة المستضيفة لكأس السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضي منصور يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك (فيديو)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

فايلر يرفض طلب الأهلي.. ويحسم الجدل بشأن الصفقة الثانية في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بسبب الخلاف على المرور.. عاطل يصيب آخر بسلاح أبيض في بولاق الدكرور

"3 رجال واغتصاب تحت تهديد السلاح".. مفاجآت حول قتل ربة منزل ببولاق الدكرور

مقتل شاب خلال مشاجرة في بولاق الدكرور

عاطل يطعن صديقه لخلافات مالية بينهما في قليوب 

مجهولون يمزقون جسد سائق "توك توك" لسرقته بكرداسة

لخلافات عائلية.. عامل يشرع في قتل أخيه ببولاق الدكرور

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

03:18 م

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

11:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status