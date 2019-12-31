كيف تحمي مصر آثار الكباش بميدان التحرير؟ .. مصطفى وزيري يجيب



واستطرد الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار: "لن يدخل أحد على التماثيل مباشرة ولكنها ستكون متاحة للجميع، ومنطقة الحماية لا تسمح بالعبث بالآثار المصرية بهذه المنطقة".



قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إنه سيتم نقل بضع تماثيل من الكباش الفرعونية لم يتم رؤيتها من قبل لميدان التحرير، مشيرا إلى أنها ستنقل في صناديق خشبية ثم على سيارات إلى ميدان التحرير.وأوضح "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين أنه يتم ترميم الـ 4 تماثيل الكباش استعدادا لنقلها إلى ميدان التحرير، حيث سيتم نقلها في سيارات مخصصة ضد الذبذبات والتحركات وستتم إحاطة التماثيل بالفوم وفي صناديق خشبية.وأشار إلى أنه سيكون هناك منطقة حماية وسياج وقواعد مرتفعة لتماثيل الكباش والمسلة بميدان التحرير، متابعا: "نضمن عدم التشويه وعدم كتابة أي شعارات على التماثيل مثل أحمد بيحب منى".