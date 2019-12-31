محدث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 31-12-2019





أسعار العملات اليوم





تباينت أسعار العملات الأجنبية في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، ليحافظ الدولار على مستوياته المتراجعه في حين ارتفع سعر الجنيه الاسترليني واليورو، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.





أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري





سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9820 جنيهًا للشراء 16.1104 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8822 جنيهًا للشراء 18.0308 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 20.9700 جنيهًا للشراء 21.1449 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.4441 جنيهًا للشراء 16.5813 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.6409 جنيهًا للشراء 14.7599 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم سعر الريال سعودي 4.2598 جنيهًا للشراء 4.2952 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.7023 جنيهًا للشراء 53.1609 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3511 جنيهًا للشراء 4.3864 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2864 جنيهًا للشراء 2.3070 جنيهًا للبيع







متوسط سعر العملات اليوم فى مصر العملة شراء بيع دولار أمريكي 15.9820 16.1104 يورو 17.8822 18.0308 جنيه إسترليني 20.9700 21.1449 فرنك سويسري 16.4441 16.5813 100 ين ياباني 14.6409 14.7599 ريال سعودي 4.2598 4.2952 دينار كويتي 52.7023 53.1609 درهم اماراتي 4.3511 4.3864 اليوان الصيني 2.2864 2.3070



أسعار سلة العملات اليوم الثلاثاء: