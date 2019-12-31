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محدث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 31-12-2019
الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، ليحافظ الدولار على مستوياته المتراجعه في حين ارتفع سعر الجنيه الاسترليني واليورو، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.
أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9820 جنيهًا للشراء 16.1104 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8822 جنيهًا للشراء 18.0308 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.9700 جنيهًا للشراء 21.1449 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.4441 جنيهًا للشراء 16.5813 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.6409 جنيهًا للشراء 14.7599 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2598 جنيهًا للشراء 4.2952 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.7023 جنيهًا للشراء 53.1609 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3511 جنيهًا للشراء 4.3864 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2864 جنيهًا للشراء 2.3070 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
15.9820
|
16.1104
|
يورو
|
17.8822
|
18.0308
|
جنيه إسترليني
|
20.9700
|
21.1449
|
فرنك سويسري
|
16.4441
|
16.5813
|
100 ين ياباني
|
14.6409
|
14.7599
|
ريال سعودي
|
4.2598
|
4.2952
|
دينار كويتي
|
52.7023
|
53.1609
|
درهم اماراتي
|
4.3511
|
4.3864
|
اليوان الصيني
|
2.2864
|
2.3070
أسعار سلة العملات اليوم الثلاثاء:
تراجع سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.1211 دولار.
وهبط سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 108.88 ين.
وصعد سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.3119 دولار.
وخسر الدولار نحو 0.7 بالمائة أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.9681 فرنك.
وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 96.691.
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