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محدث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 31-12-2019

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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أسعار العملات
أسعار العملات
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، ليحافظ الدولار على مستوياته المتراجعه في حين ارتفع سعر الجنيه الاسترليني واليورو، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.

أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9820 جنيهًا للشراء 16.1104 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.8822 جنيهًا للشراء 18.0308 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.9700 جنيهًا للشراء 21.1449 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.4441 جنيهًا للشراء 16.5813 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.6409 جنيهًا للشراء 14.7599 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
سعر الريال سعودي 4.2598 جنيهًا للشراء 4.2952 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.7023 جنيهًا للشراء 53.1609 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3511 جنيهًا للشراء 4.3864 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2864 جنيهًا للشراء 2.3070 جنيهًا للبيع


متوسط سعر العملات اليوم فى مصر

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

15.9820

16.1104

يورو

17.8822

18.0308

جنيه إسترليني

20.9700

21.1449

فرنك سويسري

16.4441

16.5813

100 ين ياباني

14.6409

14.7599

ريال سعودي

4.2598

4.2952

دينار كويتي

52.7023

53.1609

درهم اماراتي

4.3511

4.3864

اليوان الصيني

2.2864

2.3070

أسعار سلة العملات اليوم الثلاثاء:
تراجع سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.1211 دولار.

وهبط سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو  0.5 بالمائة ليسجل 108.88 ين.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.3119 دولار.

وخسر الدولار نحو 0.7 بالمائة أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.9681 فرنك.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 96.691.
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الكلمات المفتاحية

سعر اليورو سعر الفرنك السويسري سعر الريال السعودي سعر الجنيه الاسترليني اسعار العملات الاجنبية

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