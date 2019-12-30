الكيانات الوهمية وأزمة التحرير.. ننشر تفاصيل اجتماع مجلس 'الصحفيين'





ولم يتطرق اجتماع مجلس النقابة لمناقشة لجنة القيد لجدول تحت التمرين، أو لتكويد الصحف.

عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، اليوم، اجتماعه الدوري لمناقشة شؤون المهنة والأعضاء.وناقش المجلس في اجتماعه أزمة انتهاك بعض رؤساء تحرير الصحف القومية لميثاق الشرف الصحفي، والخوض في حياة المواطنين والأعضاء وأعضاء مجلس النقابة.وقام المجلس بتفويض النقيب، للتواصل مع رؤساء التحرير في محاولة لحل الأزمة، وأعطى المجلس مهلة للنقيب ثلاثة أسابيع للتواصل والحل، وذلك حفاظًا لكرامة الزملاء وهيبة النقابة.جاء ذلك على هامش تقدم عدد من أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية والمواطنين، بمذكرة للنقابة؛ ضد انتهاك بعض الصحف القومية لميثاق الشرف والخوض في حياتهم.كما ناقش مجلس النقابة أزمة اعتصام الزملاء بجريدة التحرير، وتفويض الزملاء المعتصمين للكاتب الصحفي جمال فهمي، ليكون وسيطًا مع الإدارة لحل الأزمة.وأكد النقيب خلال الاجتماع، تواصله المستمر مع الكاتب الصحفي جمال فهمي، في محاولة للتفاوض وإنهاء الأزمة، بعدما تخطى اعتصام الزملاء 100 يوم.جاء ذلك على هامش اندلاع أزمة داخل مؤسسة التحرير، بعد قرار رجل الأعمال والمالك أكمل قرطام، خفض رواتب الزملاء للحد التأميني 900 جنيه، ورفع عدد ساعات العمل للحد الأقصى، 8 ساعات يوميًا، لمدة 6 أيام في الأسبوع.وناقش الاجتماع أيضًا أزمة الكيانات الوهمية؛ حيث تقدم عمرو بدر السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الحريات، للمجلس، بقائمة ضمت 12 نقابة موازية وكيان وهمي، وقرر المجلس التقدم ببلاغات رسمية للنائب العام ضد أشخاص منتحلي صفة صحفي، وكيانات موازية للنقابة تخالف القانون والدستور.وفي ذات الصدد، قرر المجلس انتداب مستشار قانوني من الخارج، للاستعانة به في الأزمة، وتم عرض 5 أسماء لأفضل مستشارين قانونيين سيقع الاختيار على الأفضل منهم، على أن تقوم النقابة بمخاطبة المسؤولين لاعتماد الزملاء أعضاء النقابة فقط، ومن تفوضهم مؤسساتهم بشكل رسمي.