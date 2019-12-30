تثبيت 193 متعاقدًا على درجة مالية دائمة بـ"تعليم بني سويف"

قّررت الإدارة المركزية بموازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تثبيت 193 من المتعاقدين بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، على درجة دائمة، وإدراج مخصصاتهم المالية ضمن تأشيرات موازنة المديرية للعام المالي 2019-2020م.



وحّصلت "الفجر" على صورة من مخاطبة الإدارة المركزية بموازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإدارة الموازنة المحلية بالمحافظات، بشأن موافقة رئيس الجهاز على تعيين 193 من المتعاقدين، بالمجموعات الوظيفية النوعية "بالمستوي الوظيفي للمجموعة الرابعة بالموازنة".



وقال الدكتور عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن محافظة بني سويف، إن قرار تثبيت المتعاقدين يأتي بعد عدة مخاطبات ومقابلات مع مسئولي وزارتي التربية والتعليم، والمالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبعد دراسة معتمدة من القطاعات المعنية بالجهاز، والتى أعتمدها رئيس الجهاز.



وأضاف "برعي" أن مخاطبة الجهاز تضمنت منح المتعاقديم البالغ عددهم 193 موظفًا مستحقاتهم المالية المقرر قانونًا، وذلك اعتبارًا من بداية تنفيذ هذا القرار، مع تكليف مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة إجراءات التعيين للمذكورين طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.



وهنأ عضو مجلس النواب المتعاقدين، مطالبًا مديرية التربية والتعليم بالإسراع في انهاء اجراءت تثبيت المتعاقدين لتحقيق الآمان الوظيفي لهم، وتقنين اوضاعهم الوظيفية، وتحقيق الإستقرار النفسي والأسري لهم، وتخفيف الاعباء عنهم، بعد وصول مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



ومن جانبهم، أعرب الموظفون المتعاقدون، ممن شملهم قرار التثبيت عن سعادتهم لصدور قرار تثبيتهم، معربين عن شكرهم للدكتور عبدالرحمن برعي، عضو مجلس النواب، لما بذله من جهد في لمجهوداته في تحريك القرار من التنظيم والإدارة، ومنه إلي مديرية التربية والتعليم لإعتماده من محافظ بني سويف وتطبيق القرار فعليًا.

