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أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 31-12-2019.. تعرف على سعر العملة الأمريكية في أخر تعاملات السنة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:05 م
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم

تستمر حالة التباين في أسعار الدولار بمستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، أخر تعاملات 2019 مع الحفاظ على مستوي أقل الـ 16 جنيه في معظم البنوك،  مع توقعات باستمرار حالة من الاستقرار النسبي، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.


أداء الدولار خلال 2019

سلسلة من الخسائر الفادحة أصابت أسعار الدولار خلال العام الجاري وصلت لنحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 %، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.


أسعار الدولار في 2020:

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن أن مصر من أكثر الدول الأفريقية المفضلة للاستثمار لدي الأجانب، وهو ما سيساعد على  تحقيق الدولار مزيد من التراجعات أمام الجنيه في 2020.


وأوضحت "بلومبرج" في تقريرا لها عن أداء الاقتصاد المصري استعرضته وزارة المالية ، أن تفضيل المستثمرون الأجانب الاستثمار في مصر من خلال إقبالهم على الاستثمار في محفظة الأوراق المالية دليل على ثقتهم في الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الأصلاح الاقتصادي.


وبغ إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين نهاية يوليو 2019 نحو 16.5 مليار دولار.


وكشفت " بلومبرج"، أن الجنيه المصري من أفضل العملات اداء علي مستوي العالم وارتفع مقابل الدولار بنسبة 12% خلال عام 2019 مسجلا اقوي اداء له في  25 عام.

سجلت أسعار الدولار انخفاضات جديدة الأسبوع المصري بكسرها مستويات 16 جنيه ليصل إلى 15.98 جنيه وهو أدني مستوي منذ بداية برنامج الأصلاح الاقتصادي.

وتوقعت "بلومبرج" أن يشهد الجنيه تراجعات مقابل الدولار  بنسبة 4.5% خلال عام 2020؛ ليسجل 15.35 جنيه.


أسعار الدولار في البنوك 

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

البنك المركزي

15.9882

16.1104

البنك الأهلي

15.99

16.09

بنك مصر

15.99

16.09

بنك القاهرة

15.99

16.09

بنك قناة السويس

15.98

16.08

العربي الأفريقي

15.99

16.09

بنك بلوم

16.08

16.18

أبوظبي الإسلامي

16.01

16.10

بنك SAIB

16.01

16.10

مصر إيران

16

16.10

بنك HSBC

15.99

16.09

المصرف العربي

15.99

16.09

الكويت الوطني

15.98

16.08

عودة

16

16.10

المشرق

16

16.10

التعمير والإسكان

15.99

16.09

الاهلي الكويتي

16.001

16.10

المصرف المتحد

16

16.10

المصري الخليجي

16

16.10

الإسكندرية

15.99

16.09

التجاري الدولي

15.98

16.08

كريدي أجريكول

15.99

16.09

أسعار سلة العملات اليوم الثلاثاء:

تراجع سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.1211 دولار.

وهبط سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو  0.5 بالمائة ليسجل 108.88 ين.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.3119 دولار.

وخسر الدولار نحو 0.7 بالمائة أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.9681 فرنك.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 96.691.
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