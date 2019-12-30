عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

يقترب كل من نادي ريال مدريد الإسباني ونادي توتنهام الإنجليزي من عقد صفقة تبادلية ضخمة بين الفريقين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





توتنهام يضع عينه على بيل





وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية أن نادي توتنهام يرغب في التعاقد مع الويلزي جاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد في الشتاء القادم.





كما أظهر نادي ريال مدريد في التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريسكن لاعب وسط نادي توتنهام في يناير القادم لتدعيم مركز الوسط في الفريق.





صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ونادي توتنهام





وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن هناك صفقة تبادلية ضخمة تقضي بحصول نادي توتنهام على بيل مقابل حصول نادي ريال مدريد على إريسكن ومبلغ 26 مليون جنية إسترليني.





يذكر أن كلا اللاعبين كان قد أظهرا رغبة كبيرة في مغادرة أنديتهم بالفعل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وخوض تجربة جديدة مع نادي أخر.





مشاركات جاريث بيل مع نادي ريال مدريد هذا الموسم





وقد شارك جاريث بيل في 15 مباراة فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 اهداف وصنع هدفين آخرين.





مشاركات إريكسن مع نادي توتنهام هذا الموسم





فيما شارك كريستيان إريكسن في 26 مباراة حتى الآن مع نادي توتنهام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.



