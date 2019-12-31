أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2019.. وحراك طفيف في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم





ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، أخر تعاملات 2019، مع حفاظ سعر الذهب من تحقيق أعلي أداء منذ 2010 في معدلات النمو، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 585.97 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 683.97 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 781.66 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,472 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 585.97 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 683.97 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 781.66 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,472 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 763 إلى 766 عيار 22 700 إلى 702 عيار 21 668 إلى 670 عيار 18 573 إلى 574 عيار 14 445 إلى 447 عيار 12 382 إلى 383 الاونصة 23.885 إلى 23.956 الجنيه الذهب 5,376 إلى 5,392 الكيلو 768.000 إلى 770.286 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 781.66جنيه 48.74 $ سعر الذهب عيار 22 716.53جنيه 44.68 $ اسعار الذهب عيار 21 683.97جنيه 42.65 $ اسعار الذهب عيار 18 585.97جنيه 36.55 $ سعر الذهب عيار 14 455.97جنيه 28.43 $ سعر الذهب عيار 12 390.83جنيه 24.37 $ سعر الذهب عيار 9 293.12جنيه 18.28 $ اسعار أوقية الذهب 24,310 جنيه 1,516 $ اسعار جنيه الذهب 5,472 جنيه 341.16 $ اسعار كيلو الذهب 781,662 جنيه 48,736 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 30 ديسمبر 781.66 683.97 586.97 455.97 390.83 29 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 28 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 27 ديسمبر 779.10 682.73 584.34 454.48 389.55 26 ديسمبر 779.82 682.36 584.87 454.89 389.91 25 ديسمبر 774.61 677.80 580.97 451.86 387.31 24 ديسمبر 774.46 677.67 580.86 451.77 387.23 23 ديسمبر 766.87 671.02 575.16 447.34 383.43 22 ديسمبر 762.95 667.60 572.60 445.06 381.48 21 ديسمبر 762.95 667.60 572.22 445.06 381.48 20 ديسمبر 762.60 667.29 571.96 444.85 381.48 19 ديسمبر 763.60 668.16 572.71 445.43 381.80 18 ديسمبر 762.23 666.96 571.68 444.63 381.11 17 ديسمبر 761.04 665.92 570.79 443.94 380.52









أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.01 بالمائة ليسجل 1518.60 دولار للأوقية.



وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1515.17 دولار للأوقية.

