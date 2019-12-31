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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2019.. وحراك طفيف في سعر المعدن الأصفر

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، أخر تعاملات 2019، مع حفاظ سعر الذهب من تحقيق أعلي أداء منذ 2010 في معدلات النمو، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  585.97 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 683.97 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 781.66 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,472 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  585.97 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر683.97 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 781.66 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,472 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

763 إلى 766

عيار 22 

700 إلى 702

عيار 21

668 إلى 670

عيار 18

573 إلى 574

عيار 14

445 إلى 447

عيار 12

382 إلى 383

الاونصة

23.885 إلى 23.956

الجنيه الذهب

5,376 إلى 5,392

الكيلو

768.000 إلى 770.286

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 781.66جنيه      

 48.74 $

سعر الذهب عيار 22

 716.53جنيه

 44.68 $

اسعار الذهب عيار 21

683.97جنيه       

42.65 $

اسعار الذهب عيار 18

 585.97جنيه

36.55 $

سعر الذهب عيار 14

455.97جنيه

28.43 $

سعر الذهب عيار 12

390.83جنيه

24.37 $

سعر الذهب عيار 9

293.12جنيه

18.28 $

اسعار أوقية الذهب

24,310 جنيه

1,516 $

اسعار جنيه الذهب

5,472 جنيه

341.16 $

اسعار كيلو الذهب

781,662 جنيه

48,736 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

30 ديسمبر

781.66

683.97

586.97

455.97

390.83

29 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

28 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

27 ديسمبر

779.10

682.73

584.34

454.48

389.55

26 ديسمبر

779.82

682.36

584.87

454.89

389.91

25 ديسمبر

774.61

677.80

580.97

451.86

387.31

24 ديسمبر

774.46

677.67

580.86

451.77

387.23

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52


أسعار الذهب عالميًا:
صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.01 بالمائة ليسجل 1518.60 دولار للأوقية.


وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1515.17 دولار للأوقية.


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