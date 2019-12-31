"الأعلى للأثار" يكشف مفاجأة جديدة تهز العالم (فيديو)

كشف مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنه سيتم نقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط خلال بضعة أسابيع أو شهور.



وأوضح "وزيري" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنه يتم تطوير متحف التحرير، وميدان التحرير، والطريق المؤدي إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، تزامنا مع الاستعداد لنقل المومياوات الملكية في موكب ملكي مهيب يهز العالم لكي يحدث رواج سياحي، بشكل فرعوني وخيل وعجلات حربية.



وأشار إلى أن الأمر "يستوجب ترميم وتطوير وتحسين المظهر المؤدي من متحف التحرير إلى متحف الحضارة مرورا بميدان التحرير، وبالتالي كان من الضروري تطوير ميدان التحرير، ووضع مسلة في الميدان كي يكون على غرار ميادين العالم"، موضحا أنه "يتم تطوير منطقة الإمام الشافعي، وتطوير ميدان التحرير ومحيطه حتى الوصول إلى شارع المعز والقاهرة الفاطمية".



وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار: "كل الشكر للقوات المسلحة والشرطة لمساهمتهم في عملية نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة".

