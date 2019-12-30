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لميس جابر تنتقد أداء وزيرتي الاستثمار والصحة.. وتُشيد بالعناني (فيديو)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:27 م
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لميس جابر
لميس جابر
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أكدت الكاتبة الصحفية الكبيرة لميس جابر، إنها لم تكن راضية تمامًا عن أداء ومجهود كلًا من وزيرتي الصحة والاستثمار.
 
وأضافت لميس جابر، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر قناة "MBC مصر" الفضائية، مساء أمس الأحد، أن سحر نصر "بوظت" الاستثمار في مصر، والهيئة فلست بسبب سياستها، وكان لازم تمشي، والرئيس قال احنا بنحسن الأداء، اللي كويس هيقعد واللي مش شغال هيمشي.

وأشادت لميس جابر بأداء وزير السياحة والآثار خالد العناني، قائلة: "العناني شايل الترويج السياحي لمصر وعامل شغل هايل، مع كل كشف أثري بيجيب سفراء العالم كله ومعهم وكالات الأنباء العالمية".

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الكلمات المفتاحية

وزيرة الاستثمار السابقة لميس جابر مع عمرو اديب لميس جابر تنتقد وزيرتي الاستثمار والصحة لميس جابر عمرو اديب الكاتبة الصحفية لميس جابر

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