البورصة الأمريكية تغلق على تراجع.. و"داو جونز" يسجل أسوأ أداء يومي

أغلقت البورصة الأمريكية على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، وحقق مؤشر "داو جونز" أسوأ أداء يومي في شهر.





وخسر مؤشر "داو جونز" الصناعي نحو 0.6 بالمائة ليسجل 28462 نقطة.





وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 3221 نقطة.





وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 8945 نقطة.



