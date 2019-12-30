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البورصة الأمريكية تغلق على تراجع.. و"داو جونز" يسجل أسوأ أداء يومي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:22 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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أغلقت البورصة الأمريكية على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، وحقق مؤشر "داو جونز"  أسوأ أداء يومي في شهر.

وخسر مؤشر "داو جونز" الصناعي نحو 0.6 بالمائة ليسجل 28462 نقطة.

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 3221 نقطة.

وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 8945 نقطة. 

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 96.783.
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مرشر داو جونز مؤشر الدولار الرئيسي البورصة الأمريكية

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