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فوز "إمبالو" في الانتخابات الرئاسية بغينيا بيساو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:17 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن‭‭ ‬‬المتحدث باسم عمر سيسوكو إمبالو، الذي كان جنرالا بالجيش وتولى رئاسة الوزراء، أن "إمبالو" في طريقه للفوز في الانتخابات الرئاسية بغينيا بيساو.

وإذا تأكدت تلك النتيجة فستمثل فوزا غير متوقع على مرشح الحزب الحاكم.

ومن غير المتوقع إعلان النتائج الرسمية قبل يوم الأربعاء الأول من يناير، ولم تعلق اللجنة الانتخابية على عملية إحصاء الأصوات. ولم يرد كذلك معسكر دومينجوز سيموز بيريرا، منافس إمبالو، اتصالات هاتفية طلبا للتعليق.

وقال جبريل بالدي، المتحدث باسم حملة إمبالو، إن إعلان الفوز قائم على رصد الحملة للنتائج الأولية التي جمعها مراقبوها في جميع المناطق وإن بيريرا كان قد طالب إمبالو في وقت سابق بتهنئته على فوزه.

وكان إمبالو (47 عاما) قد حل ثانيا في الجولة الأولى من الانتخابات التي اُجريت الشهر الماضي بحصوله على 28 في المئة من الأصوات مقابل 40 في المئة لبيريرا. وقبل جولة الإعادة يوم الأحد، حظي إمبالو بدعم الرئيس الحالي جوزيه ماريو فاز الذي لم يتمكن من الوصول للجولة الثانية بعد حصوله على 12 في المئة في الجولة الأولى.

وشابت ولاية فاز الأولى عمليات إقالة سياسية منتظمة وعدم قيام البرلمان بواجباته بشكل فعال إضافة إلى زيادة في معدلات الفساد، وقال الناخبون إنهم يأملون أن يستعيد الرئيس التالي الهدوء للدولة المضطربة في غرب أفريقيا.

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الكلمات المفتاحية

فوز غينيا بيساو غينيا رئاسة انتخابات

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