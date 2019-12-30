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'الصحفيين' تنتدب مستشار قانوني لحل أزمة الكيانات الوهمية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:24 م
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عمرو بدر
عمرو بدر
ميسون أبو الحسن
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قال عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات، إن مجلس النقابة ناقش خلال اجتماعه اليوم، أزمة الكيانات الوهمية، وقرر التقدم ببلاغات رسمية للنائب العام ضد أشخاص منتحلي صفة صحفي، وكيانات موازية للنقابة تخالف القانون والدستور، على أن تقوم النقابة بمخاطبة المسؤولين لاعتماد الزملاء أعضاء النقابة فقط، ومن تفوضهم مؤسساتهم بشكل رسمي.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجر"، أنه أعد قائمة بتلك الكيانات الموازية، وقام بعرضها على المجلس والنقيب، والتي بلغ عددها نحو 12، مؤكدًا أن المجلس قرر انتداب مستشارًا قانونيًا من الخارج، للاستعانة به في الأزمة، متابعًا: "عرضنا 5 أسماء من أفضل المستشارين القانونيين، سيقع الاختيار على الأفضل منهم".

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس النقابة اليوم، لبحث شؤون المبنى والموظفين والأعضاء.
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الكلمات المفتاحية

نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين عمرو بدر ضياء رشوان الكيانات الوهمية الكيانات الموازية الفجر

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